Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что «непосредственным триггером» конфликта стали отказ Киева выполнять минские соглашения и обстрелы Донбасса. В конце 2022 года в интервью Die Zeit Меркель признала, что минские договорённости были необходимы для укрепления обороноспособности Украины, о чём также говорил и бывший президент Франции Франсуа Олланд. После этих слов в Кремле сравнили минские соглашения с «игрой в напёрстки».