Царев: Меркель пытается снять с себя вину за конфликт на Украине

Меркель заявила, что Польша и Прибалтика выступили против мирного диалога с Россией в 2021 году по вопросу украинского конфликта. По мнению Царева, заявление Меркель связано с меняющимся отношением к конфликту на Украине.

Источник: Аргументы и факты

Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила о вине Польши и Прибалтики за срыв переговоров с Россией в 2021 году, так как общее настроение по конфликту на Украине стало меняться. Об этом aif.ru заявил экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Меркель в интервью венгерскому изданию Partizan заявила, что Польша и страны Прибалтики косвенно виновны в начале СВО. В 2021 году Польша и страны Балтии саботировали мирный диалог с Россией по урегулированию украинского конфликта.

«Здесь интересна больше не позиция стран Прибалтики, а позиция Меркель. В начале СВО она заявила, что подписывала Минские соглашения, зная, что они не будут выполнены, что они нужны для того, чтобы дать Украине возможность подготовиться к военному противостоянию с Россией. Это заявление было сделано для того, чтобы снять с себя отвественность за то, что она была сторонницей прокладывания “Северных потоков”, хоть в какой-то степени конструктивных отношений с Россией. Сейчас общее настроение по украинскому конфликту меняется, теперь она делает заявления в другую сторону, что она осуждает страны Прибалтики, что они виноваты в разжигании конфликта», — сказал Царев.

Он добавил, что Польша и Прибалтика пять раз срывали переговоры, разжигая конфликт на Украине.

Сенатор Карасин ранее заявил, что у Меркель были основания обвинять Прибалтику в срыве переговоров с РФ.

