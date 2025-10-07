Царев: Меркель пытается снять с себя вину за конфликт на Украине

«Здесь интересна больше не позиция стран Прибалтики, а позиция Меркель. В начале СВО она заявила, что подписывала Минские соглашения, зная, что они не будут выполнены, что они нужны для того, чтобы дать Украине возможность подготовиться к военному противостоянию с Россией. Это заявление было сделано для того, чтобы снять с себя отвественность за то, что она была сторонницей прокладывания “Северных потоков”, хоть в какой-то степени конструктивных отношений с Россией. Сейчас общее настроение по украинскому конфликту меняется, теперь она делает заявления в другую сторону, что она осуждает страны Прибалтики, что они виноваты в разжигании конфликта», — сказал Царев.