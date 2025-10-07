Трамп заявил, что чувствует себя лучше, чем 30 лет назад

«Думаю, я отлично держусь, — сказал 79-летний американский лидер в интервью телеканалу Newsmax, отвечая на вопрос ведущего о своем самочувствии. — Я чувствую себя так же или даже лучше, чем 30 лет назад. Я по-настоящему чувствую себя лучше, чем 30−40 лет назад».