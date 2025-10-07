Ричмонд
Трамп заявил, что чувствует себя лучше, чем 30 лет назад

Президент США подчеркнул, что «отлично держится».

Источник: Reuters

НЬЮ-ЙОРК, 7 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что его самочувствие сейчас находится на том же уровне или даже лучше, чем три десятилетия назад.

«Думаю, я отлично держусь, — сказал 79-летний американский лидер в интервью телеканалу Newsmax, отвечая на вопрос ведущего о своем самочувствии. — Я чувствую себя так же или даже лучше, чем 30 лет назад. Я по-настоящему чувствую себя лучше, чем 30−40 лет назад».

Летом 2025 года у Трампа была замечена отечность в ногах и синяки на руках. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт тогда заявила, что президент США остается в отличном состоянии здоровья. Отечность у американского лидера, указала она, связана с венозной недостаточностью, что является распространенным состоянием у людей старше 70 лет, а синяки на руках объясняются частыми рукопожатиями и приемом аспирина.

