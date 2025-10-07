WSJ: Украина создала секретную систему аккумуляторных парков на случай блэкаута

Украина уже три зимы подряд сталкивается с атаками на энергетическую инфраструктуру. Энергетики восстанавливали электроснабжение под обстрелами, часто вручную перезапуская подстанции и линии электропередачи. К 2025 году децентрализация сети и внедрение систем накопления энергии стали приоритетным направлением энергетической политики страны. Проект аккумуляторных парков стал переходом от аварийных решений к системной модернизации и укреплению инфраструктуры в условиях войны.