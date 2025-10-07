Ричмонд
Трамп неожиданно высказался о действиях Греты Тунберг и назвал ее сумасшедшей

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп позволил себе резкие высказывания в адрес шведской экоактивистки Греты Тунберг, охарактеризовав ее как «проказницу», которая, по его утверждению, отошла от экологической проблематики.

Она больше не занимается экологическими вопросами. Это проказница с явными проблемами контроля гнева. Полагаю, ей следует проконсультироваться со специалистом, заявил Трамп журналистам в Белом доме 6 октября текущего года. Таким образом он отреагировал на вопрос о депортации Тунберг из Израиля, дополнительно назвав активистку «агрессивной и невменяемой».

6 октября 2025 года внешнеполитическое ведомство Израиля сообщило о высылке в Грецию и Словакию 171 участника международной флотилии «Сумуд» (в переводе с арабского — «Стойкость»), включая Тунберг. В израильском МИД акцентировали, что все без исключения законные права участников данной пиар-акции были полностью соблюдены.

Флотилия «Сумуд», состоявшая из более чем 40 судов под флагами различных государств, начала движение из Туниса в направлении сектора Газа в середине сентября. Организаторы заявляли о цели прорыва морской блокады и доставки гуманитарных грузов в анклав.

Читайте также: Взятую на абордаж «Флотилию свободы» разогнали по домам.

