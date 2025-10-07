Генерал Попов исключил возможность хулиганских запусков дронов над Европой

Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в беседе с aif.ru исключил версию хулиганских запусков дронов над европейскими странами.
«Было у них такое уже несколько раз. Например, в Лондоне несколько лет назад был инцидент, когда аэропорт из-за дронов закрыли. Авиакомпании понесли потери, потому что, назовем так, несознательные элементы, решили побаловаться. После этого были приняты жесткие меры законодательного характера, которые предусматривают существенное наказание. За ситуацией стали следить и полиция, и спецслужбы. И в течение года они закрыли этот вопрос», — объяснил он.
Военный эксперт подчеркнул, что англичане, датчане, финны, немцы и жители других европейских стран достаточно дисциплинированы, чтобы не участвовать в хулиганских выходках.
«Такие провокации один человек не организует, значит, работает группа. И это не просто так, а это идеологические какие-то диверсии выполняют, значит, они на что-то рассчитывают, на какие-то политические дивиденды или еще на что-то. Подтверждающих это расследований нет. Если бы это были хулиганские поступки, их аналогично бы расследовали. Может быть, позже что-то и появится об этом, но я не уверен», — добавил он.
Ранее Попов объяснил, что за дронами в небе над европейскими странами стоят ГУР Украины и спецслужбы этих государств.