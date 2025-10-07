В США назвали блефом разговоры о передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk

Эксперт убеждён, что президент Дональд Трамп по-прежнему заинтересован в улучшении отношений с Россией, о чём неоднократно заявлял публично. По словам Слезкина, администрация Трампа изначально была нацелена на сближение с Москвой, и эта позиция остаётся неизменной.