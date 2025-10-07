Ричмонд
В США назвали блефом разговоры о передаче Киеву крылатых ракет Tomahawk

Американский политолог Питер Слезкин, занимающий должность старшего научного сотрудника и руководителя программы российских исследований в вашингтонском Центре имени Генри Стимсона, в беседе с ТАСС выразил мнение, что заявления администрации США о возможных поставках крылатых ракет «Томагавк» Украине по большей части являются блефом.

Эксперт убеждён, что президент Дональд Трамп по-прежнему заинтересован в улучшении отношений с Россией, о чём неоднократно заявлял публично. По словам Слезкина, администрация Трампа изначально была нацелена на сближение с Москвой, и эта позиция остаётся неизменной.

Вместе с тем политолог подчеркнул, что для полной нормализации двусторонних отношений необходимо первоначальное урегулирование конфликта на Украине, которое устроило бы все стороны.

Ранее сообщалось, что Украина не знает о решении Трампа по поставкам ракет «Томагавк».

