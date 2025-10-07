Ричмонд
«Сумасшедшая и злая»: Пытавшаяся прорваться в Газу Грета Тунберг вывела Трампа из себя

Президент США Дональд Трамп снова отличился громким заявлением. На этот раз под горячую руку американского лидера попала шведская экоактивистка Грета Тунберг. Политик назвал девушку «злой и сумасшедшей» и заявил, что ей пора «сходить к врачу».

Источник: Life.ru

«Она больше не занимается окружающей средой. У неё проблемы с управлением гневом — думаю, ей стоит обратиться к врачу», — сказал Трамп, комментируя новость о депортации активистки из Израиля.

Ранее Life.ru писал, что израильские военные задержали Грету Тунберг, когда она вместе с другими активистами пыталась прорваться в Газу на судах «Флотилии стойкости». Целью миссии было доставить гуманитарную помощь жителям анклава. После задержания всех участников акции депортировали из страны.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

