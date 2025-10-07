«Сумасшедшая и злая»: Пытавшаяся прорваться в Газу Грета Тунберг вывела Трампа из себя

«Она больше не занимается окружающей средой. У неё проблемы с управлением гневом — думаю, ей стоит обратиться к врачу», — сказал Трамп, комментируя новость о депортации активистки из Израиля.
Ранее Life.ru писал, что израильские военные задержали Грету Тунберг, когда она вместе с другими активистами пыталась прорваться в Газу на судах «Флотилии стойкости». Целью миссии было доставить гуманитарную помощь жителям анклава. После задержания всех участников акции депортировали из страны.
