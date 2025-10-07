«Сумасшедшая и злая»: Пытавшаяся прорваться в Газу Грета Тунберг вывела Трампа из себя

Президент США Дональд Трамп снова отличился громким заявлением. На этот раз под горячую руку американского лидера попала шведская экоактивистка Грета Тунберг. Политик назвал девушку «злой и сумасшедшей» и заявил, что ей пора «сходить к врачу».