Орбан: Шантаж Киева не заставит Венгрию снять вето на вступление Украины в ЕС

«У Венгрии нет моральных обязательств поддерживать вступление Украины в ЕС. Ни одна страна никогда не добивалась вступления в Европейский союз путём шантажа, и на этот раз такого не произойдёт», — написал Орбан в соцсети X.
Премьер-министр напомнил, что решение о членстве в Евросоюзе должны принимать все участники сообщества единогласно. Он добавил, что на референдуме подавляющее большинство граждан высказались против принятия Украины в ЕС. Орбан отметил, что пропаганда Киева в СМИ не поможет изменить общественное мнение.
Напомним, что Зеленский предложил изменить процедуру вступления Украины в Евросоюз, чтобы обойти блокирующую позицию Будапешта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на заявление Зеленского, указав, что решение о вступлении принимают не киевские власти, а страны ЕС. Он отметил, что такое решение требует единого согласия всех членов Евросоюза, и Венгрия выступает против.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.