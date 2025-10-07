Ричмонд
Орбан: Шантаж Киева не заставит Венгрию снять вето на вступление Украины в ЕС

Венгрия не обязана поддерживать вступление Украины в Евросоюз. И Киев не сможет заставить Будапешт изменить свою позицию при помощи шантажа. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан в ответ на утверждения Владимира Зеленского о том, что Украина сможет присоединиться к ЕС, несмотря на возражения Будапешта.

Источник: Life.ru

«У Венгрии нет моральных обязательств поддерживать вступление Украины в ЕС. Ни одна страна никогда не добивалась вступления в Европейский союз путём шантажа, и на этот раз такого не произойдёт», — написал Орбан в соцсети X.

Премьер-министр напомнил, что решение о членстве в Евросоюзе должны принимать все участники сообщества единогласно. Он добавил, что на референдуме подавляющее большинство граждан высказались против принятия Украины в ЕС. Орбан отметил, что пропаганда Киева в СМИ не поможет изменить общественное мнение.

Напомним, что Зеленский предложил изменить процедуру вступления Украины в Евросоюз, чтобы обойти блокирующую позицию Будапешта. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ответил на заявление Зеленского, указав, что решение о вступлении принимают не киевские власти, а страны ЕС. Он отметил, что такое решение требует единого согласия всех членов Евросоюза, и Венгрия выступает против.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

