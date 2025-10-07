Бывшая помощница Байдена опровергла слухи о бедности экс-президента США

Бывший президент США Джо Байден является сверхбогатым человеком и владельцем элитной недвижимости, вопреки публикациям о его бедности. Об этом рассказала в интервью aif.ru обозреватель RT, экс-помощница Байдена Тара Рид.
Ранее издание The Wall Street Journal написало, что Байден рискует столкнуться с нищетой из-за отсутствия спроса на свои лекции и мемуары.
«Западные СМИ постоянно пытаются выставить Байдена “бедным Джо”, у которого ничего нет и которому тяжело живётся. Но это абсолютно не так. У него много денег. Одно из последних расследований: уже после того, как Байден стал президентом, на счета его семьи поступило 30 миллионов долларов», — рассказала Тара Рид aif.ru.
Бывшая помощница Байдена рассказала о том, как побывала во дворце политика, который построен на побережье.
«Я работала на Байдена ещё в 90-х и была в одном из его домов — это не просто дом, а настоящий дворец на берегу ценой, примерно, в 10 миллионов долларов. Так его оценил Forbes, но цифра занижена. Кроме того, у него несколько домов, включая элитную недвижимость прямо на пляже», — отметила собеседник издания.
Полное интервью Тары Рид скоро будет опубликовано на aif.ru.