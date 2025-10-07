Фон дер Ляйен предупредила Европу: «Внимательно слушайте Путина»

Ранее Владимир Путин уже заявлял, что западные страны рассматривают украинский кризис как выгодный способ получения дохода. При этом он обращал внимание на то, что, несмотря на активную пропаганду Запада, на Украине наметились положительные тенденции. По его словам, все больше жителей Украины начинают выступать за мир.