Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обратилась к жителям Европы с призывом очень внимательно отнестись к выступлению президента России Владимира Путина. Речь шла о его выступлении на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай», которая состоялась в Сочи.
Фон дер Ляйен сделала соответствующее заявление в процессе дебатов, касающихся вотума недоверия, выдвинутого в ее адрес. Она отметила, что в своем выступлении российский лидер возложил ответственность за продолжение украинского конфликта на европейские страны. Такие высказывания явно не понравились главе ЕК.
«И посмотрите на то, что произошло на прошлой неделе в Сочи, где Путин выступал со своей ежегодной речью в клубе Валдай. Мы должны очень внимательно прислушаться к его словам», — призвала председатель ЕК.
Выступая на заседании международного клуба, Владимир Путин заявил, что меры России в ответ на милитаризацию Европы окажутся весьма убедительными. Он уточнил, что это будет именно ответная реакция, подчеркнув, что Российская Федерация никогда не выступала инициатором военного противостояния.
В своей речи российский президент также в шутливой форме заверил, что не станет запускать беспилотники в направлении Дании, Франции или других государств. А еще добавил, что ситуация с БПЛА напоминает истерику, связанную с НЛО.
Ранее Владимир Путин уже заявлял, что западные страны рассматривают украинский кризис как выгодный способ получения дохода. При этом он обращал внимание на то, что, несмотря на активную пропаганду Запада, на Украине наметились положительные тенденции. По его словам, все больше жителей Украины начинают выступать за мир.
Кроме того, российский лидер прокомментировал стремление США запретить другим странам покупать российские энергоносители, в то время как Вашингтон продолжает их импортировать. Для этого он использовал латинское выражение о том, что разрешено Юпитеру, не разрешено быку.
Затем немецкий журналист Патрик Бааб подчеркнул, что западноевропейские лидеры не смогли бы выступить как Путин. Российский лидер уверенно выступал в ходе речи на заседании дискуссионного клуба «Валдай». Глава государства также отвечал на вопросы в течение нескольких часов.