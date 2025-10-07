Орбан объяснил отказ от перехода на евро: премьер усомнился в будущем существовании ЕС

Орбан также добавил, что если в ближайший год или два в Европейском союзе не произойдет радикальной трансформации, то его упадок будет необратим. Политик высказал мнение, что ЕС может стать лишь временным, проходящим этапом. При этом он отметил, что не наблюдает ни у брюссельских чиновников, ни у лидеров ведущих государств блока ни реального желания, ни способностей, чтобы изменить текущую ситуацию.