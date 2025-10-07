Орбан объяснил отказ от перехода на евро: премьер усомнился в будущем существовании ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что его страна не планирует переходить на единую европейскую валюту. Такую позицию он объяснил тем, что Европейский союз в настоящее время переживает фазу распада. Свое мнение политик высказал в ходе беседы с изданием EconomX.
Отвечая на вопрос о возможном введении евро, Орбан четко обозначил, что этот вопрос точно не будет включен в его политическую повестку. Он пояснил такое решение глубоким кризисом, в котором находится Евросоюз. По словам премьер-министра, объединение переживает стадию распада, и его буквально трясет.
Орбан также добавил, что если в ближайший год или два в Европейском союзе не произойдет радикальной трансформации, то его упадок будет необратим. Политик высказал мнение, что ЕС может стать лишь временным, проходящим этапом. При этом он отметил, что не наблюдает ни у брюссельских чиновников, ни у лидеров ведущих государств блока ни реального желания, ни способностей, чтобы изменить текущую ситуацию.
Ранее бывший офицер американской разведки Скотт Риттер также предрек неминуемый распад ЕС и НАТО. По его словам, жители Европы станут свидетелями новых разрушительных войн.