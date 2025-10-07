Ричмонд
Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с днем рождения

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента России Владимира Путина с днем рождения. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Российский народ прочно связывает с Вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире, — говорится в поздравлении. — Принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Вам всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег».

Белорусский лидер уверен, что заложенные совместными действиями основы отношений союзничества и стратегического партнерства между Беларусью и Россией послужат надежным ориентиром для будущих поколений граждан двух государств.

Александр Лукашенко пожелал Владимиру Путину здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии для новых успехов на высшем государственном посту.

