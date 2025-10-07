Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения

Радий Хабиров поздравил Владимира Путина с днем рождения.

Источник: Башинформ

"От имени всей республики поздравляю Президента России Владимира Владимировича Путина с днём рождения, — написал в соцсетях Глава республики Радий Хабиров. — Благодарю главу государства за внимание к нашей республике. Башкортостан всегда чувствует его поддержку. Благодаря ей мы реализуем крупные инфраструктурные проекты, начинаем и завершаем важнейшие для наших жителей стройки. Уверенно продолжаем двигаться вперед.

Горжусь, что мне выпала честь работать под началом такого сильного лидера. Республика всегда была надежной опорой России, и мы сделаем всё для того, чтобы так было всегда".