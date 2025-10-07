Президент России назначил новых судей в Башкирии

Президент России Владимир Путин своим указом назначил новых судей в Башкирии. Документ опубликован на портале правовой информации.
Кировский районный суд Уфы возглавил Тимур Сулейманов, Дюртюлинский районный суд — Александр Никитин, Ишимбайский городской суд — Азамат Мухаметзянов, Белорецкий межрайонный суд — Владимир Осипов.
Также назначены судьи:
— в Бижбулякском межрайонном суде — Рустам Хасанов;
— в Благовещенском районном суде — Алина Сахапова;
— в Салаватском межрайонном суде — Резида Бикбулатова;
— В Белорецком межрайонном суде судьями — Дина Павлова и Тимур Тукаев;
— в Октябрьском городском суде — Римма Габдрахманова;
— в Салаватском городском суде — Гюзель Шамгулова.