Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент России назначил новых судей в Башкирии

Указ главы государства опубликован на портале правовой информации.

Источник: РИА "Новости"

Президент России Владимир Путин своим указом назначил новых судей в Башкирии. Документ опубликован на портале правовой информации.

Кировский районный суд Уфы возглавил Тимур Сулейманов, Дюртюлинский районный суд — Александр Никитин, Ишимбайский городской суд — Азамат Мухаметзянов, Белорецкий межрайонный суд — Владимир Осипов.

Также назначены судьи:

— в Бижбулякском межрайонном суде — Рустам Хасанов;

— в Благовещенском районном суде — Алина Сахапова;

— в Салаватском межрайонном суде — Резида Бикбулатова;

— В Белорецком межрайонном суде судьями — Дина Павлова и Тимур Тукаев;

— в Октябрьском городском суде — Римма Габдрахманова;

— в Салаватском городском суде — Гюзель Шамгулова.