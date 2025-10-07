«Будет очень больно»: в ГД рассказали об ответе за атаки на Запорожскую АЭС

«Мы не будем бить по Чернобыльской или какой-либо другой атомной электростанции, потому что это нельзя делать по нашим принципам. Потому что от этого могут пострадать мирные люди. Но мы ударим туда, где это будет очень больно киевскому режиму, как мы это делаем сейчас: по центрам подготовки, по производствам, по логистике, по грузам. Потому что каждый такой удар уменьшает количество вооружения и снаряжения у врага и помогает нашим ребятам двигаться вперед, выполняя задачи специальной военной операции», — заявил Картаполов.