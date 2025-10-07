WP узнала, как американские ветераны наживаются на программах помощи США

Журнал Wired сообщил, что эксперты связывают это с технической ошибкой, которая возникла из-за устаревшего кода на языке программирования COBOL. В некоторых версиях COBOL системой используется стандартный ориентир при отсутствии даты рождения — 20 мая 1875 года, что в 2025 году показывает возраст 150 лет. Кроме того, с 2015 года Администрация социального обеспечения США автоматически прекращает выплаты людям старше 115 лет.