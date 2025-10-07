Политолог Слезкин усомнился в заявлениях США о поставках «Томагавков» Киеву

Заявления властей США о возможных поставках крылатых ракет «Томагавк» киевскому режиму «в основном» являются блефом, заявил старший научный сотрудник и руководитель программы российских исследований вашингтонского Центра имени Генри Стимсона Питер Слезкин.
По мнению политолога, американское руководство всё ещё стремится к восстановлению отношений с РФ. Он напомнил, что президент США не раз говорил об этом публично.
«Администрация Трампа всегда желала сближения с Россией. Это не претерпело изменений. А разговор про “Томагавки” является “в основном” блефом», — сказал эксперт, которого цитирует ТАСС.
Вместе с тем Слезкин выразил мнение, что для нормализации российско-американских отношений необходимо, чтобы украинский конфликт был урегулирован «удовлетворительным образом».
Напомним, президент России Владимир Путин предупредил, что в случае передачи «Томагавков» Украине произойдёт разрушение наметившихся позитивных тенденций в отношениях РФ и США.
Политолог-американист Малек Дудаков в беседе с aif.ru отметил, что в Вашингтоне понимают, что ответ России на поставки этих ракет киевскому режиму будет жёстким. Он добавил, что Трампу следует прислушаться к словам российского лидера.