Лукашенко поздравил Путина с днем рождения

Лукашенко в поздравлении Путину пожелал неиссякаемых сил и энергии.

Источник: © РИА Новости

МИНСК, 7 окт — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сообщила пресс-служба главы белорусского государства.

«Российский народ прочно связывает с Вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире», — процитировали в пресс-службе поздравление.

В нем Лукашенко отметил, что принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Путину всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег.

Белорусский лидер выразил уверенность, что заложенные совместными действиями основы отношений союзничества и стратегического партнерства между Белоруссией и Россией послужат надежным ориентиром для будущих поколений граждан двух государств.

По информации пресс-службы, Лукашенко пожелал Путину, отмечающему 7 октября свое 73-летие, здоровья, счастья, благополучия, неиссякаемых сил и энергии для новых успехов на высшем государственном посту.