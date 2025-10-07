Президент Путин назначил новых судей в Омской области

Мария Степанчикова возглавила Одесский районный суд Омской области. Она более восьми лет работала мировым судьёй. Также были утверждены заместители председателей судов: Яна Реморенко стала заместителем председателя Омского районного суда после четырёх лет работы судьёй, а Алёна Русинова получила аналогичную должность в Советском районном суде Омска.