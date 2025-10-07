Президент Путин назначил новых судей в Омской области

Президент России Владимир Путин 6 октября подписал указ, в соответствии с которым были произведены назначения в суды Омска и области. Среди них — три руководящие должности.
Мария Степанчикова возглавила Одесский районный суд Омской области. Она более восьми лет работала мировым судьёй. Также были утверждены заместители председателей судов: Яна Реморенко стала заместителем председателя Омского районного суда после четырёх лет работы судьёй, а Алёна Русинова получила аналогичную должность в Советском районном суде Омска.
Кроме того, судьями Омского областного суда стали Виктория Вашкевич и Александр Писарев.
Вдобавок назначены восемь судей районных судов:
Ольга Попова будет работать в Кировском районном суде города Омска; Раиса Бочкарёва — в Крутинском районном суде Омской области; Сергей Ильиных — в Ленинском районном суде Омска; Екатерина Митина — в Нижнеомском районном суде Омской области; Павел Бурчик — в Первомайском районном суде Омска; Александрина Маркова — в Советском районном суде Омска; Татьяна Доминикова — в Тюкалинском городском суде Омской области; Наталья Васильева — в Шербакульском районном суде Омской области.
Также назначена судья в Арбитражный суд Омской области — Мария Плетёнкина.