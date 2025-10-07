В ЕЦБ неожиданно высказались об использовании замороженных активов России

Глава Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила, что действия Европейского союза по использованию замороженных российских государственных активов для поддержки Украины должны строго соответствовать нормам международного права. Об этом информирует Reuters.
По словам Лагард, Евросоюз ищет правовой механизм, который позволит направить часть замороженных активов Российской Федерации — на сумму около €210 млрд — на финансирование обороны и восстановления Украины.
Поскольку прямое изъятие этих средств невозможно с юридической точки зрения, Евросоюз рассматривает вариант их вложения через выпуск бескупонных облигаций, эмитированных Еврокомиссией под гарантии стран-членов. Полученные средства планируется предоставить Киеву в форме так называемого «репарационного кредита».
Лагард предупредила, что юридически спорные шаги могут подорвать доверие к евро и отпугнуть инвесторов, что создаст угрозу финансовой стабильности в еврозоне. Она подчеркнула, что Европейский центральный банк будет внимательно следить за соответствием предложенных мер международному праву и их влиянием на стабильность финансовых рынков.
Также глава Европейского центрального банка отметила, что замороженные активы, хранящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear, уже были инвестированы в облигации, срок действия которых истёк. Лагард подчеркнула важность того, чтобы любое решение по их дальнейшему использованию получило согласие всех сторон, имеющих отношение к этим средствам.
Читайте также: Стало известно о давлении странами ЕС на США и Японию по российским активам.