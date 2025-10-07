В ЕЦБ неожиданно высказались об использовании замороженных активов России

Также глава Европейского центрального банка отметила, что замороженные активы, хранящиеся в бельгийском депозитарии Euroclear, уже были инвестированы в облигации, срок действия которых истёк. Лагард подчеркнула важность того, чтобы любое решение по их дальнейшему использованию получило согласие всех сторон, имеющих отношение к этим средствам.