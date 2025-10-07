Ричмонд
Депутат Матвейчев: созданию Государства Палестина мешает политика Запада

Политика двойных стандартов, которую проводят страны Запада, препятствует появлению независимой Палестины, отметил депутат Госдумы.

Источник: Аргументы и факты

Страны Запада придерживаются политики двойных стандартов, что мешает созданию независимого палестинского государства. Об этом ТАСС сообщил политолог и депутат Госдумы Олег Матвейчев.

«Это снова отказ от двойных стандартов, когда одним можно, а другим нельзя. Запад долгое время утверждал, что народы имеют право на собственное государство. Почему же тогда палестинцы, которые живут на этой земле тысячелетиями, не могут иметь своё государство? Они хотят — дайте им его», — заявил Матвейчев.

Он также напомнил, что создание палестинского государства было предусмотрено резолюцией ООН, но до сих пор остаётся нереализованным.

«Поэтому сначала дайте Палестине независимость, а затем выстраивайте межгосударственные отношения с учётом этого нового субъекта», — подчеркнул он.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая на Валдайском форуме, заявил, что Россия в целом поддерживает план США по урегулированию ситуации в секторе Газа. Однако, по его мнению, конфликт может быть решён только после создания независимого Государства Палестина.

