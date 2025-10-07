Минниханов поздравил Путина с днем рождения

«Благодаря Вашей поддержке в истории Татарстана было, есть и уверен, еще будет много ярких событий», — написал руководитель республики в своем Телеграм-канале.
Минниханов подчеркнул, что республика гордится сильным лидером России и великой страной и пожелал Путину крепкого здоровья.
