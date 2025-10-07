Ричмонд
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения, сказав о его твердой воле

Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с днем рождения.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 октября, во вторник, поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сказав о его твердой воле. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что российский народ прочно связывает с именем Владимира Путина значимые социальные достижения, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, динамичное экономическое развитие, а также рост авторитета и усиление роли России в мире.

Президент Беларуси заявил, что принципиальность, а также верность долгу и политическая мудрость, целеустремленность, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали президенту России всенародное признание в обществе, уважение зарубежных коллег.

Александр Лукашенко высказал уверенность в том, что заложенные совместными действиями основы отношений союзничества, стратегического партнерства между двумя странами окажутся надежным ориентиром для будущих поколений граждан Беларуси и России.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко назвал «самого белорусского оманца», с которым уже встречался.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется октябрь 2025 года в Беларуси: «То тепло, то холодно».

Кстати, Мингорисполком сказал про установку в школах автоматов со снеками и напитками.

