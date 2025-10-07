Лукашенко поздравил Путина с днем рождения, сказав о его твердой воле

Президент Беларуси Александр Лукашенко 7 октября, во вторник, поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сказав о его твердой воле. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Глава государства в поздравлении акцентировал внимание на том, что российский народ прочно связывает с именем Владимира Путина значимые социальные достижения, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, динамичное экономическое развитие, а также рост авторитета и усиление роли России в мире.
Президент Беларуси заявил, что принципиальность, а также верность долгу и политическая мудрость, целеустремленность, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали президенту России всенародное признание в обществе, уважение зарубежных коллег.
Александр Лукашенко высказал уверенность в том, что заложенные совместными действиями основы отношений союзничества, стратегического партнерства между двумя странами окажутся надежным ориентиром для будущих поколений граждан Беларуси и России.
