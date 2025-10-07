Лукашенко обратился к Путину в его день рождения

Как отметил президент Беларуси, принципиальная позиция и настойчивость Путина, его верность долгу и политическая прозорливость, беззаветная преданность Отечеству и твердая решимость в защите его национальных приоритетов завоевали широкое народное доверие и уважение иностранных партнеров. Такие слова российский лидер получил по случаю своего 73-летия.