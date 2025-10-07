Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и назвал его символом силы России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление Владимиру Путину по случаю дня рождения российского лидера. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.
Лукашенко подчеркнул, что имя Путина неразрывно связано с социальными достижениями, устойчивым экономическим ростом, укреплением государственности и повышением международного авторитета России.
Принципиальность и целеустремлённость, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твёрдая воля в отстаивании её национальных интересов снискали Вам всенародное признание и уважение зарубежных коллег, говорится в тексте поздравления.
Белорусский лидер выразил уверенность, что союзнические отношения и стратегическое партнёрство между Минском и Москвой, выстроенные за годы совместной работы, станут прочным ориентиром для будущих поколений граждан двух стран.
В завершение Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия, счастья и неиссякаемой энергии для новых успехов на высшем государственном посту.
Российский президент отмечает день рождения 7 октября. По данным Кремля, этот день у него насыщен международными телефонными переговорами и совещанием с постоянными членами Совета безопасности. Пресс-секретарь Дмитрий Песков добавил, что у главы государства наверняка предусмотрены и личные планы.
