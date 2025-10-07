Ричмонд
Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и назвал его символом силы России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление Владимиру Путину по случаю дня рождения российского лидера.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил поздравление Владимиру Путину по случаю дня рождения российского лидера. Об этом сообщает пресс-служба белорусского президента.

Лукашенко подчеркнул, что имя Путина неразрывно связано с социальными достижениями, устойчивым экономическим ростом, укреплением государственности и повышением международного авторитета России.

Принципиальность и целеустремлённость, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твёрдая воля в отстаивании её национальных интересов снискали Вам всенародное признание и уважение зарубежных коллег, говорится в тексте поздравления.

Белорусский лидер выразил уверенность, что союзнические отношения и стратегическое партнёрство между Минском и Москвой, выстроенные за годы совместной работы, станут прочным ориентиром для будущих поколений граждан двух стран.

В завершение Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, благополучия, счастья и неиссякаемой энергии для новых успехов на высшем государственном посту.

Российский президент отмечает день рождения 7 октября. По данным Кремля, этот день у него насыщен международными телефонными переговорами и совещанием с постоянными членами Совета безопасности. Пресс-секретарь Дмитрий Песков добавил, что у главы государства наверняка предусмотрены и личные планы.

Читайте также: Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем рождения.

