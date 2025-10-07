Лукашенко поздравил Путина с днем рождения и назвал его символом силы России

Российский президент отмечает день рождения 7 октября. По данным Кремля, этот день у него насыщен международными телефонными переговорами и совещанием с постоянными членами Совета безопасности. Пресс-секретарь Дмитрий Песков добавил, что у главы государства наверняка предусмотрены и личные планы.