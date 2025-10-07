Ричмонд
Вениамин Кондратьев поздравил Владимира Путина с днем рождения

Вениамин Кондратьев: «Все достижения современной России связаны с именем Владимира Путина».

Источник: соцсети

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения. Главе государства 7 октября исполнилось 73 года.

Как отметил губернатор Кубани, все достижения современной России связаны с именем Владимира Путина.

«Его лидерство, твердость и стратегическое видение позволяют стране быть сильной мировой державой. Экономика сохраняет устойчивость, растет промышленность, сельское хозяйство, наука и технологии», — сказал Вениамин Кондратьев.

По словам главы региона, Краснодарский край чувствует результаты масштабной работы. Так, на Кубани строят дороги, модернизируют агропромышленный комплекс, укрепляют курортную отрасль. Кроме того, в регионе реализуют важные социальные проекты. Вениамин Кондратьев поблагодарил Владимира Путина за чуткое отношение к инициативам, внимание к региону и его жителям.

Вениамин Кондратьев пожелал Владимиру Путину от жителей всего региона крепкого здоровья, стойкости и успехов в реализации планов на благо России.

