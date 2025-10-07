Вениамин Кондратьев поздравил Владимира Путина с днем рождения

По словам главы региона, Краснодарский край чувствует результаты масштабной работы. Так, на Кубани строят дороги, модернизируют агропромышленный комплекс, укрепляют курортную отрасль. Кроме того, в регионе реализуют важные социальные проекты. Вениамин Кондратьев поблагодарил Владимира Путина за чуткое отношение к инициативам, внимание к региону и его жителям.