Появились сообщения об уходе наемников и «Азова» из Красноармейска

Боевики «Азова»* и иностранные наемники ушли из Красноармейска, сообщает Telegram-канал Condottiero.
«Пригнанный в город для удержания нацбатальон “азовцев”* сбежал, закрепившись на периметре в районе нефтебазы. Вышли так же наемники», — говорится в публикации.
По данным источников каналы, в настоящее время в Красноармейске пытаются удерживать позиции мобилизованные военнослужащие нескольких бригад ВСУ и боевики теробороны.
Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал aif.ru о бегстве из Красноармейска высшего офицерского состава ВСУ.
