Михаил Куренков назначен министром энергетики и ЖКХ Нижегородской области

Распоряжение о назначении Михаила Куренкова на должность министра с 3 октября 2025 года подписал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В сфере ЖКХ Нижегородской области Михаил Куренков работает более 20 лет: после окончания Волго-Вятской академии государственной службы он пришел на работу в Госжилинспекцию региона, где проработал десять лет, начав с должности главного специалиста и дойдя до начальника отдела.

В 2021 году Куренков перешел в министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области на должность начальника управления. С 16 мая 2024 года он руководил министерством в должности исполняющего обязанности министра ЖКХ.

О назначении Куренкова сообщает пресс-служба регионального правительства.