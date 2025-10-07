Михаил Куренков назначен министром энергетики и ЖКХ Нижегородской области

В сфере ЖКХ Нижегородской области Михаил Куренков работает более 20 лет: после окончания Волго-Вятской академии государственной службы он пришел на работу в Госжилинспекцию региона, где проработал десять лет, начав с должности главного специалиста и дойдя до начальника отдела.
В 2021 году Куренков перешел в министерство энергетики и ЖКХ Нижегородской области на должность начальника управления. С 16 мая 2024 года он руководил министерством в должности исполняющего обязанности министра ЖКХ.
О назначении Куренкова сообщает пресс-служба регионального правительства.