Михаил Куренков назначен министром энергетики и ЖКХ Нижегородской области

В сфере ЖКХ Нижегородской области Михаил Куренков работает более 20 лет: после окончания Волго-Вятской академии государственной службы он пришел на работу в Госжилинспекцию региона, где проработал десять лет, начав с должности главного специалиста и дойдя до начальника отдела.