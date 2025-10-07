Как Шавката Мирзиёева встретили в Азербайджане

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева накануне прибыл в эту страну с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.