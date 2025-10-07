Ричмонд
Как Шавката Мирзиёева встретили в Азербайджане

ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению азербайджанского коллеги Ильхама Алиева накануне прибыл в эту страну с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

В международном аэропорту города Габалы лидера Узбекистана встретили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, глава исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев и другие официальные лица.

говорится в сообщении

В соответствии с программой пребывания, сегодня, 7 октября, Мирзиёев примет участие в официальных мероприятиях саммита Организации тюркских государств.

В повестку дня заседания на тему «Региональный мир и безопасность» включены актуальные вопросы дальнейшего развития и углубления многостороннего сотрудничества в рамках Организации.

Участники рассмотрят перспективы практического взаимодействия в политической, торгово-экономической, инновационной, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и других приоритетных сферах.

Главы делегаций также обменяются мнениями по ключевым аспектам международной политики.

По итогам саммита планируют принять ряд совместных решений и документов, направленных на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества между странами-участницами Организации.