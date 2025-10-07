Как Шавката Мирзиёева встретили в Азербайджане

В международном аэропорту города Габалы лидера Узбекистана встретили министр культуры Азербайджана Адиль Керимли, глава исполнительной власти Габалинского района Сабухи Абдуллаев и другие официальные лица.
В соответствии с программой пребывания, сегодня, 7 октября, Мирзиёев примет участие в официальных мероприятиях саммита Организации тюркских государств.
В повестку дня заседания на тему «Региональный мир и безопасность» включены актуальные вопросы дальнейшего развития и углубления многостороннего сотрудничества в рамках Организации.
Участники рассмотрят перспективы практического взаимодействия в политической, торгово-экономической, инновационной, инвестиционной, энергетической, транспортно-коммуникационной, гуманитарной и других приоритетных сферах.
Главы делегаций также обменяются мнениями по ключевым аспектам международной политики.
По итогам саммита планируют принять ряд совместных решений и документов, направленных на дальнейшее расширение взаимовыгодного сотрудничества между странами-участницами Организации.