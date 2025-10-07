Тара Рид: Трамп находится под влиянием израильского лобби

«Я недавно была у дочери в Америке и видела: больше преступности, больше нищеты, города деградируют. Так что его рассказы об “улучшениях” не соответствуют действительности. Во внешней политике он сейчас слушает ястребов: Келлога, Линдси Грэма, израильское лобби AIPAC. Раньше у него были советники из движения “Америка прежде всего”, но их быстро вытеснили вашингтонские бюрократы. Это печально, потому что вместо реальной альтернативы он снова двигается к политике вечных войн», — сказала Тара Рид в интервью aif.ru.