Губернатор Хоценко поздравил президента Путина с днём рождения

По словам главы региона, за последние два с половиной года Омская область шагнула в новый этап развития. В регионе строится современный аэропорт, продолжаются работы по возведению Северного обхода и на Красногорском гидроузле. В Омске и других населённых пунктах благоустраиваются дворы и улицы, ремонтируются школы, колледжи и детские сады. Также решаются вопросы, связанные с помощью дольщикам, сиротам и пострадавшим от паводков. Всё это стало возможным благодаря вниманию и поддержке нашего президента, отметил Виталий Хоценко.