Губернатор Хоценко поздравил президента Путина с днём рождения

Губернатор Омской области Виталий Хоценко поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения, выразив благодарность за внимание и помощь в реализации важных для региона проектов. Президенту 7 октября исполняется 73 года.
«Мы, жители Омской области, благодарны главе государства за внимание к нашему региону и помощь в реализации важных для нас проектов», — написал губернатор в своём телеграм-канале.
По словам главы региона, за последние два с половиной года Омская область шагнула в новый этап развития. В регионе строится современный аэропорт, продолжаются работы по возведению Северного обхода и на Красногорском гидроузле. В Омске и других населённых пунктах благоустраиваются дворы и улицы, ремонтируются школы, колледжи и детские сады. Также решаются вопросы, связанные с помощью дольщикам, сиротам и пострадавшим от паводков. Всё это стало возможным благодаря вниманию и поддержке нашего президента, отметил Виталий Хоценко.