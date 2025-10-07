Силы ПВО отразили ночную атаку дронов ВСУ над 14 регионами

Министерство обороны России сообщило о масштабном отражении ночной атаки беспилотных летательных аппаратов, в ходе которой средствами противовоздушной обороны было уничтожено 184 украинских дрона самолётного типа. Воздушные цели нейтрализованы над значительной территорией, включающей 14 регионов страны и акваторию Чёрного моря.
Наиболее интенсивные удары пришлись на приграничные области. Над Курской областью перехвачено 62 беспилотника, над Белгородской — 31, а над Воронежской — 18. Значительное число целей уничтожено и в глубоком тылу: над Нижегородской областью сбито 30 БПЛА. Над акваторией Чёрного моря нейтрализовано 13 аппаратов.
Также перехваты производились над Липецкой (6), Калужской (5) и Тульской (4) областями. По три дрона сбито над Ростовской и Рязанской областями, по два — над Брянской, Орловской областями и Республикой Крым. Ещё два беспилотника уничтожены над Московским регионом, один из которых летел в направлении Москвы, и два — над Вологодской областью.
Ранее сообщалось, что силы ПВО в Тульской области отразили ночную атаку ВСУ.
