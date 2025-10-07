Страны ЕС согласились ограничить поездки дипломатов из России внутри блока

«Правительства стран ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока… Инициатива, продвигаемая Чехией, является частью нового пакета санкций, разрабатываемого Брюсселем», — говорится в статье.
Венгрия, последняя страна, выступившая против этой меры, сняла вето, утверждают источники издания.
Предлагаемые правила заставят российских дипломатов, работающих в европейских городах, информировать власти принимающей страны о планах своих поездок, прежде чем пересекать границу.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше