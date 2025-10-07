Ричмонд
Страны ЕС согласились ограничить поездки дипломатов из России внутри блока

Страны Евросоюза (ЕС) согласились ограничить поездки дипломатов из России внутри блока. Венгрия сняла вето с этой инициативы, утверждает газета Financial Times со ссылкой на свои источники.

Источник: Reuters

«Правительства стран ЕС согласились ограничить поездки российских дипломатов внутри блока… Инициатива, продвигаемая Чехией, является частью нового пакета санкций, разрабатываемого Брюсселем», — говорится в статье.

Венгрия, последняя страна, выступившая против этой меры, сняла вето, утверждают источники издания.

Предлагаемые правила заставят российских дипломатов, работающих в европейских городах, информировать власти принимающей страны о планах своих поездок, прежде чем пересекать границу.

