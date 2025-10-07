Ричмонд
Названо имя инициатора передачи Украине американских ракет Tomahawk

Бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что главным инициатором возможной передачи Украине американских крылатых ракет Tomahawk выступает спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.

По словам Макгрегора, Келлог активно продвигает идею вооружения Киева дальнобойными ракетами и оказывает серьёзное влияние на президента Дональда Трампа.

Келлог бегает по кругу, пытаясь убедить всех, что россияне проигрывают, что надо помочь украинцам. Он живёт в своей вселенной, где нет других аргументов — только это оружие, отметил Макгрегор.

Экс-советник подчеркнул, что большинство представителей администрации Трампа придерживаются более сдержанной позиции и не намерены допускать дальнейшей эскалации конфликта.

Накануне Дональд Трамп сообщил, что «практически принял решение» относительно возможных поставок Tomahawk Украине, однако, по его словам, окончательное решение будет зависеть от того, как Киев планирует использовать эти ракеты.

Читайте также: На Украине указали на бессмысленность поставок американских ракет Tomahawk.

