Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Очевидец снял начавшийся после взрывов пожар на подстанции в Харькове

По информации источников, в результате пожара подстанция уничтожена.

Источник: Аргументы и факты

В Сети появились кадры пожара, начавшегося в результате взрывов на одной из харьковских подстанций.

Очевидец, находившийся в одном из многоэтажных домов, снял мощный пожар на горизонте. На видео слышен звук взрыва.

По данным Telegram-канала «Изнанка», на появившихся в Сети кадрах — подстанция 330 кВ «Лосево». Сообщается, что в результате взрывов, прогремевших в Харькове накануне вечером, и последовавшего за ними пожара, объект энергетики уничтожен.

Напомним, накануне стало известно о нанесении ВКС РФ комбинированного удара по объектам в Харькове. Согласно сведениям военного эксперта Геннадия Алехина, под удар попали подстанция возле Харьковского канатного завода, а также две ТЭЦ и железнодорожные узлы.