Очевидец снял начавшийся после взрывов пожар на подстанции в Харькове

В Сети появились кадры пожара, начавшегося в результате взрывов на одной из харьковских подстанций.
Очевидец, находившийся в одном из многоэтажных домов, снял мощный пожар на горизонте. На видео слышен звук взрыва.
По данным Telegram-канала «Изнанка», на появившихся в Сети кадрах — подстанция 330 кВ «Лосево». Сообщается, что в результате взрывов, прогремевших в Харькове накануне вечером, и последовавшего за ними пожара, объект энергетики уничтожен.
Напомним, накануне стало известно о нанесении ВКС РФ комбинированного удара по объектам в Харькове. Согласно сведениям военного эксперта Геннадия Алехина, под удар попали подстанция возле Харьковского канатного завода, а также две ТЭЦ и железнодорожные узлы.