Лукашенко принял кадровые решения по белорусским судьям

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 октября, в понедельник, принял кадровые решения по белорусским судьям. Об этом информирует пресс-служба президента.
Глава государства подписал указ № 357. Указанным документом предусматривается ряд кадровых решений в судейском корпусе страны. В пресс-службе сообщили, что председателем Гродненского областного суда был назначен Владимир Янковский. Кроме того, были также назначены судьи и руководители судов районного уровня. Президент Беларуси также подписал указ № 358 «О присвоении квалификационных классов судьям».
