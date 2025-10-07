Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко принял кадровые решения по белорусским судьям

Лукашенко подписал указ о назначении судей в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко 6 октября, в понедельник, принял кадровые решения по белорусским судьям. Об этом информирует пресс-служба президента.

Глава государства подписал указ № 357. Указанным документом предусматривается ряд кадровых решений в судейском корпусе страны. В пресс-службе сообщили, что председателем Гродненского областного суда был назначен Владимир Янковский. Кроме того, были также назначены судьи и руководители судов районного уровня. Президент Беларуси также подписал указ № 358 «О присвоении квалификационных классов судьям».

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, сказав о его твердой воле.

Тем временем Лукашенко назвал «самого белорусского оманца», с которым уже встречался.

Кстати, Беларусь и Оман заключили соглашение о взаимной отмене виз.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше