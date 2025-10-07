Лукашенко принял кадровые решения по белорусским судьям

Глава государства подписал указ № 357. Указанным документом предусматривается ряд кадровых решений в судейском корпусе страны. В пресс-службе сообщили, что председателем Гродненского областного суда был назначен Владимир Янковский. Кроме того, были также назначены судьи и руководители судов районного уровня. Президент Беларуси также подписал указ № 358 «О присвоении квалификационных классов судьям».