FT: страны ЕС договорились ограничить поездки дипломатов из РФ внутри блока

Добавим, издание Politico заявило, что Чехия может стать проблемной для Евросоюза страной наряду с Венгрией. Пояснялось, что новое правительство Чехии планирует, в частности, уменьшить поддержку Украины и сосредоточить внимание на собственных национальных интересах.