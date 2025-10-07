FT: страны ЕС договорились ограничить поездки дипломатов из РФ внутри блока

Страны Евросоюза договорились ограничить поездки российских дипломатов на территории всего объединения, сообщает газета Financial Times.
«Продвигаемая Чехией инициатива является частью нового пакета санкций. Для принятия пакета требуется единогласная поддержка. Венгрия, последняя страна, выступившая против этой меры, сняла вето», — говорится в публикации.
Добавим, издание Politico заявило, что Чехия может стать проблемной для Евросоюза страной наряду с Венгрией. Пояснялось, что новое правительство Чехии планирует, в частности, уменьшить поддержку Украины и сосредоточить внимание на собственных национальных интересах.
Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.Читать дальше