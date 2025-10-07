Ранее Life.ru писал, с чем связана резкая смена риторики Алексея Арестовича*. По мнению политолога, всё дело в особенностях политической среды Украины. Он подстраивается под текущую политическую ситуацию и свои личные интересы, меняя оценки событий и публичные заявления в зависимости от конъюнктуры. Такая переменчивость характерна для жителей Малороссии, исторически живших между влиянием Запада и России.