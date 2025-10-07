Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новый министр просвещения произнесла клятву в правительстве

Новый министр просвещения Казахстана Жулдыз Сулейменова на заседании правительства 7 октября 2025 года принесла присягу, сообщает Zakon.kz.

Источник: YouTube/pmkz

В начале заседания премьер-министр Олжас Бектенов напомнил, что на прошлой неделе Жулдыз Сулейменова была назначена на должность министра просвещения. В связи с этим сегодня она официально принесла присягу политического государственного служащего.

Перед народом и президентом Республики Казахстан торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу процветания моей родины. Клянусь строго соблюдать Конституцию и законы государства, во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь.

зачитала она