Новый министр просвещения произнесла клятву в правительстве

Перед народом и президентом Республики Казахстан торжественно клянусь посвятить все свои силы и знания делу процветания моей родины. Клянусь строго соблюдать Конституцию и законы государства, во всех своих действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия, верно служить народу Казахстана, укреплять государственность и авторитет моей страны в мировом сообществе. Клянусь.