Евросоюз решил ввести ограничения на передвижения российских дипломатов

В конце сентября текущего года Австрия объявила одного из российских дипломатов персоной нон грата. Местные СМИ сообщают, что дипломат находится под подозрением в шпионаже и якобы встречался с бывшим сотрудником крупнейшей нефтегазовой компании Центральной Европы OMV. По сведениям журналистов, в ходе обысков у экс-сотрудника компании были изъяты внутренние документы австрийского концерна.