Евросоюз решил ввести ограничения на передвижения российских дипломатов

Европейский союз готовит меры, ограничивающие передвижение российских дипломатов на своей территории на фоне усиливающихся подозрений в их шпионской деятельности.
Согласно информации британской Financial Times, новые правила потребуют от российских представителей, работающих в столицах ЕС, заранее уведомлять власти стран о своих поездках за пределы аккредитованного государства.
В конце сентября текущего года Австрия объявила одного из российских дипломатов персоной нон грата. Местные СМИ сообщают, что дипломат находится под подозрением в шпионаже и якобы встречался с бывшим сотрудником крупнейшей нефтегазовой компании Центральной Европы OMV. По сведениям журналистов, в ходе обысков у экс-сотрудника компании были изъяты внутренние документы австрийского концерна.
Ранее, в августе 2025 года, министр иностранных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер отметила, что Европа подготовила строгие санкции, призванные подтолкнуть Россию к переговорам по урегулированию украинского кризиса. Она подчеркнула, что главной задачей остаётся восстановление мирного порядка на европейском континенте.
