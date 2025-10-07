Над Россией уничтожили 184 БПЛА. Военная операция, день 1322-й

08:03 ⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО уничтожили 184 украинских беспилотника: 62 над Курской областью, 31 над Белгородской, 30 над Нижегородской, 18 над Воронежской, 13 над акваторией Черного моря, шесть над Липецкой областью, пять над Калужской, четыре над Тульской, по три над Ростовской, Рязанской областями, по два над Брянской, Орловской областями и Крымом, два над Московским регионом, один над Вологодской областью.