Котенок: войска РФ перерезали трассу на Доброполье в районе Родинского

По информации военкора, российскими бойцами перерезана также улица Шмидта в Красноармейске.

Источник: Аргументы и факты

В районе города Родинское российские бойцы перерезать трассу на Доброполье, по которой осуществлялось снабжение украинских подразделений, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Южнее Родинского трасса снабжения ВСУ на Доброполье физически перерезана», — написал он.

Согласно сведениям военкора, в Красноармейске российскими бойцами перерезана улица Шмидта рядом с угольными складами.

Ранее сообщалось о взятии военнослужащими РФ под огневой контроль дороги Кировск — Ямполь на краснолиманском направлении.