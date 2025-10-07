Котенок: войска РФ перерезали трассу на Доброполье в районе Родинского

В районе города Родинское российские бойцы перерезать трассу на Доброполье, по которой осуществлялось снабжение украинских подразделений, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Южнее Родинского трасса снабжения ВСУ на Доброполье физически перерезана», — написал он.
Согласно сведениям военкора, в Красноармейске российскими бойцами перерезана улица Шмидта рядом с угольными складами.
Ранее сообщалось о взятии военнослужащими РФ под огневой контроль дороги Кировск — Ямполь на краснолиманском направлении.