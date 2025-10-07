Мэр Краснодара Наумов поздравил президента Путина с днем рождения

По словам Наумова, под руководством Владимира Путина на протяжении «двух десятков лет» Россия добивается успехов в социально-экономическом развитии и в промышленном секторе. Градоначальник подчеркнул, что благодаря национальным проектам в Краснодаре строят школы и детские сады, благоустраивают парки, ремонтируют дороги, закупают музыкальные инструменты для Домов культуры и современное медицинское оборудование для больниц и поликлиник.
«И, несмотря на все введенные санкции, мы остаемся сильной, независимой, самодостаточной страной. Все это благодаря мудрой политике и грамотному руководству нашего Президента. Доверие россиян к главе государства — это гарантия политической стабильности в стране», — написал Евгений Наумов в соцсетях.
Глава краевой столицы передал слова благодарности президенту «от самого молодого города-миллионника России» и пожелал Владимиру Путину «крепкого здоровья и сил на благо России», добавив: «Победа будет за нами!».
Ранее сообщали, что Вениамин Кондратьев поздравил Владимира Путина с днем рождения.