Главный лоббист Зеленского врёт Трампу о «‎поражении» России ради передачи ВСУ «Томагавков»

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал, что возможность передачи Украине Tomahawk обсуждается в Белом доме, однако окончательное решение остаётся за Трампом. О поставках этого оружия просит Владимир Зеленский. Однако, как отмечал президент России Владимир Путин, такой шаг не изменит ситуацию на поле боя, но США следует подумать о последствиях. Сам хозяин Овального кабинета 6 октября заявил, что «практически принял решение» по этому вопросу, но хочет понять, как именно Киев намерен использовать ракеты.