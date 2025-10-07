Главный лоббист Зеленского врёт Трампу о «‎поражении» России ради передачи ВСУ «Томагавков»

«Келлог бегает по кругу, пытаясь убедить всех, что россияне проигрывают, что надо помочь украинцам. Он действует в своей вселенной, где остальных нет, но есть это оружие», — сказал бывший советник Пентагона в эфире YouTube-канала Deep Dive.
Макгрегор отметил, что в отличие от главного лоббиста Владимира Зеленского, остальные представители администрации Трампа оценивают ситуацию на Украине более трезво и не склонны к эскалации. С его слов, «кто смотрит на это объективно, не видит никаких доказательств поражения».
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщал, что возможность передачи Украине Tomahawk обсуждается в Белом доме, однако окончательное решение остаётся за Трампом. О поставках этого оружия просит Владимир Зеленский. Однако, как отмечал президент России Владимир Путин, такой шаг не изменит ситуацию на поле боя, но США следует подумать о последствиях. Сам хозяин Овального кабинета 6 октября заявил, что «практически принял решение» по этому вопросу, но хочет понять, как именно Киев намерен использовать ракеты.
