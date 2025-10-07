Ричмонд
Макгрегор назвал Келлога главным инициатором передачи Киеву Tomahawk

Спецпосланник президента США стал главным автором инициативы по поставкам Tomahawk Украине.

Источник: Аргументы и факты

Спецпосланник президента США Кит Келлог стал главным инициатором передачи киевскому режиму американских дальнобойных ракет Tomahawk. Об этом на YouTube-канале Deep Dive рассказал бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.

«Он действует в своей вселенной, где остальных нет, но есть это оружие (ракеты Tomahawk. — прим. редакции)», — пояснил эксперт.

По данным Макгрегора, Келлог старается убедить политические элиты Соединенных Штатов в том, что Россия якобы терпит поражение в ходе боевых действий на Украине.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что почти принял решение относительно поставок Украине ракет Tomahawk. По его словам, США перед одобрением передачи ракет Киеву должны получить четкие гарантии относительно целей их применения.

Напомним, президент РФ Владимир Путин отмечал, что передача Украине ракет Tomahawk разрушит наметившиеся позитивные тенденции в отношениях России и США.

