Бойцы РФ уничтожили за сутки до взвода боевиков ВСУ в Красноармейске

В течение суток продвигающиеся в Красноармейске российские бойцы уничтожили до взвода военнослужащих ВСУ, сообщил во вторник Telegram-канал «Фронтовая птичка».
«Штурмовики ВС РФ ведут городские бои в Покровске (Красноармейск — прим. ред.) с утра до ночи, выбивая боевиков с их позиций…. Полностью уничтожен целый взвод нациков по улице Чкалова», — говорится в публикации.
Сообщается о взятии российскими военными под огневой и оперативный контроль микрорайонов Шахтерский, Лазурный и Солнечный.
Ранее стало известно, что бойцы РФ перерезали улицу Шмидта в Красноармейска. Также сообщалось об уходе из города иностранных наемников и боевиков «Азова»*.
*Террористическая организация, запрещенная в РФ.