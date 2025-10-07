Аналитики из КНР обращают внимание на то, что Япония стабильно развивалась под американским покровительством, несмотря на то, что в прошлом столетии доставила Вашингтону немало трудностей. Она не только подвергла разорению азиатские страны, установив над ними военный контроль, но и осуществила нападение на Пёрл-Харбор, нанеся значительный урон вооруженным силам Америки. Несмотря на капитуляцию, гегемонистские устремления Токио никуда не исчезли — просто Япония подчинилась Соединенным Штатам, обретая в них могущественного защитника.