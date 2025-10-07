Неожиданно выяснилось, кто сейчас является главным противником США

Основным противником Соединенных Штатов Америки называют уже не Россию или Китай — их привычная роль в противоборстве с Вашингтоном постепенно теряет первостепенное значение.
Позицию ключевого антагониста начинает занимать государство, в прошлом бывшее военным противником Америки, позднее превратившееся в ее союзника, а теперь вновь превращающееся в источник беспокойства. Как отмечает китайское издание Sohu, наиболее серьезную угрозу для США представляет именно Япония.
Безусловно, в военном аспекте главенствующие позиции сохраняет Россия, унаследовавшая ядерный потенциал СССР. В технологической сфере вызов исходит от Китая, достигшего лидерства в многочисленных производственных секторах. Однако подлинная скрытая опасность исходит от Японии, представляющей интерес одновременно в оборонной и хозяйственной сферах.
Аналитики из КНР обращают внимание на то, что Япония стабильно развивалась под американским покровительством, несмотря на то, что в прошлом столетии доставила Вашингтону немало трудностей. Она не только подвергла разорению азиатские страны, установив над ними военный контроль, но и осуществила нападение на Пёрл-Харбор, нанеся значительный урон вооруженным силам Америки. Несмотря на капитуляцию, гегемонистские устремления Токио никуда не исчезли — просто Япония подчинилась Соединенным Штатам, обретая в них могущественного защитника.
В послевоенный период японская экономика стремительно возродилась, превратившись в третью по масштабам в мире, уступая лишь США и Советскому Союзу. И хотя численность сухопутных сил де-юре по-прежнему ограничена, морские силы самообороны уже давно перешагнули порог оборонительных функций. Семь японских вертолетных эсминцев, по своей сути, представляют собой полноценные авианесущие корабли. Их палубы способны принимать самолеты, сопоставимые по габаритам с истребителем F-35.
Значительных успехов Япония достигла и в научно-технической области. Она обладает передовой промышленной базой и солидным заделом в сфере исследований и разработок. Государство прочно удерживает лидерские позиции в таких направлениях, как точное машиностроение, производство полупроводников и микрочипов, а также иных критически важных отраслях. При этом на протяжении последних лет зависимость Японии от Соединенных Штатов неуклонно снижается.
Причиной тому служат сохраняющиеся у Японии масштабные глобальные амбиции. На протяжении многих лет, находясь под американским зонтиком безопасности, она последовательно преодолевала статус побежденной державы, наращивая свое участие в международных делах и стремясь распространить влияние по всему миру.
Подобные устремления Японии, без сомнения, заставляют Вашингтон испытывать растущее беспокойство, заключают авторы Sohu.
Читайте также: Япония приготовилась получить первую женщину-премьера: поклонница «Железной леди».