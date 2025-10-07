Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Прикамья хотят запретить распространение информации о применении БПЛА

На сайте правительства региона опубликован проект указа губернатора «О запрете распространения информации, касающейся результатов противодействия беспилотным воздушным судам на территории Пермского края».

Источник: Коммерсантъ

Как следует из проекта документа, под запрет попадает распространение информации, которая позволяет идентифицировать тип БПЛА, места его падения, запуска и траекторию полета, определить места атаки и факт поражения или повреждения объектов. Также запрещено распространять данные о применении на территории региона средств противодействия беспилотникам, в том числе ПВО и РЭБ.

Речь идет о запрете публикации и распространения таких данным в СМИ, интернете, в том числе он распространяется и на фотографии, а также видеоматериалы. Под запрет не попадает информация, официально размещенная органами госвласти и местного самоуправления.

Ранее сообщалось о двух случаях атак дронов в Прикамье. 13 сентября БПЛА пытался нанести удар по одному из промпредприятий в Губахе, а 3 октября власти рассказали о попытке удара по химическому заводу в Березниках. В результате пострадал жилой дом.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше