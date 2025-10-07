Власти Прикамья хотят запретить распространение информации о применении БПЛА

Как следует из проекта документа, под запрет попадает распространение информации, которая позволяет идентифицировать тип БПЛА, места его падения, запуска и траекторию полета, определить места атаки и факт поражения или повреждения объектов. Также запрещено распространять данные о применении на территории региона средств противодействия беспилотникам, в том числе ПВО и РЭБ.
Речь идет о запрете публикации и распространения таких данным в СМИ, интернете, в том числе он распространяется и на фотографии, а также видеоматериалы. Под запрет не попадает информация, официально размещенная органами госвласти и местного самоуправления.
Ранее сообщалось о двух случаях атак дронов в Прикамье. 13 сентября БПЛА пытался нанести удар по одному из промпредприятий в Губахе, а 3 октября власти рассказали о попытке удара по химическому заводу в Березниках. В результате пострадал жилой дом.