Юрий Слюсарь: «В Таганроге началось строительство новой БСМП»

Валентина Матвиенко считает необходимым продолжить системную работу по комплексному развитию всех сфер в Таганроге.
«Таганрог — уникальный город с богатейшим историко-культурным наследием, и мы все заинтересованы в том, чтобы он развивался как современный, комфортный для жизни центр. Реализация комплексного плана, безусловно, требует консолидации усилий региональных и федеральных властей, особенно в решении наиболее сложных инфраструктурных вопросов. Постараемся поддержать Ростовскую область. К ней должно быть особое внимание», — отметила она.
Глава региона подчеркнул, что работа ведётся планомерно и находится на его личном контроле. Из 223 пунктов плана с общим бюджетом свыше 42 миллиардов рублей на 1 октября 2025 года уже выполнено 143, в том числе разработаны мастер-план и дизайн-код города, в исторической части Таганрога реализован проект «Чистое небо», смонтирован плавучий причал, завершена рекультивация мусорного полигона на площади в 27 га, благоустроены парк имени 300-летия Таганрога и Северная площадь.
Отдельно на встрече рассмотрели продолжение реализации двух крупных проектов: реконструкции Таганрогской больницы скорой медицинской помощи и продолжения по благоустройству Пушкинской набережной.
Юрий Слюсарь сообщил, что реконструкция, а по сути — строительство новой БСМП в Таганроге стартовало. Подрядчик приступил к подготовительным работам на площадке, прокладываются коммуникации, разрабатывается котлован. В 2025 году на проект предусмотрено 1,9 млрд рублей, а его общая стоимость составляет 22 млрд рублей. Губернатор выразил признательность Валентине Матвиенко за всестороннюю поддержку этого значимого проекта.
Он также затронул тему продолжения работ на Пушкинской набережной. После успешного завершения в 2024 году первого этапа благоустройства началась подготовка ко второму и третьему этапам. Они включают берегоукрепление на протяжении 2 км и благоустройство 5,5 га променадной зоны. Общая стоимость работ оценивается в 1,2 млрд рублей. Для их реализации проект разделен на очереди. На первом этапе планируется устранить аварийные участки подпорной стены (830 м) и благоустроить 1,2 га променада.
Одной из самых острых проблем Юрий Слюсарь назвал изношенность систем водоснабжения и водоотведения Таганрога, где износ сетей превышает 86%. Требуется капитальный ремонт 80 км водопровода и 48 км канализации стоимостью почти 1,9 млрд рублей, а также реконструкция очистных сооружений — это около 2 млрд рублей. Глава региона сообщил, что в правительстве области работают над тем, чтобы включить Таганрог в соответствующие федеральные программы.
«По водохозяйственному комплексу ситуация в регионе в целом напряжённая и требует колоссальных вложений. Очень рассчитываем на Вашу, Валентина Ивановна, поддержку в этом вопросе», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
Губернатор поблагодарил председателя Совфеда за личное внимание к развитию Таганрога и помощь ее первого заместителя Андрея Яцкина, который курирует ход выполнения дорожной карты. Следующее заседание рабочей группы под руководством сенатора запланировано провести в октябре.
Об этом сообщил сайт правительства Ростовской области.