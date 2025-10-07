Юрий Слюсарь: «В Таганроге началось строительство новой БСМП»

«Таганрог — уникальный город с богатейшим историко-культурным наследием, и мы все заинтересованы в том, чтобы он развивался как современный, комфортный для жизни центр. Реализация комплексного плана, безусловно, требует консолидации усилий региональных и федеральных властей, особенно в решении наиболее сложных инфраструктурных вопросов. Постараемся поддержать Ростовскую область. К ней должно быть особое внимание», — отметила она.